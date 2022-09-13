В Коми ищут женщину, которая пропала после Дня Республики

В Ухте разыскивают 41-летнюю Светлану Александровну Токтаеву. Она пропала уже три недели назад, и до сих пор о женщине нет никаких вестей, сообщают волонтеры Лиза Алерт.

По информации волонтеров, ухтинка исчезла после Дня Республики, 23 августа. Рост женщины — 165 сантиметров. Телосложение плотное, волосы светло-русые, голубые глаза. Она была одета в темно-зеленый спортивный костюм, на ногах были черные кроссовки.