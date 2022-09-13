В Коми расследуют смерть сотрудника на предприятии

На одном из предприятий Воркуты погиб человек. Об этом рассказали в Трудинспекции Коми. Ведомство начало расследование инцидента.
Известно, что несчастный случай произошел на территории МУП "Северные тепловые сети". Это случилось 9 сентября в 19.30 — именно в это время обнаружили тело сотрудника. Подробностей о том, что стало причиной смерти человека, пока нет. Создана комиссия, которая расследует происшествие.
Стоит отметить, что это уже второй случай гибели сотрудника на МУП "Северные тепловые сети". 14 марта 2022 года там же погиб слесарь. Его обнаружили мертвым в помещении производственного объекта.