В Коми расследуют смерть сотрудника на предприятии

На одном из предприятий Воркуты погиб человек. Об этом рассказали в Трудинспекции Коми. Ведомство начало расследование инцидента.

Известно, что несчастный случай произошел на территории МУП "Северные тепловые сети". Это случилось 9 сентября в 19.30 — именно в это время обнаружили тело сотрудника. Подробностей о том, что стало причиной смерти человека, пока нет. Создана комиссия, которая расследует происшествие.