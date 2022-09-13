Врач рассказала, кому и когда может быть опасно принимать витамины

"Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие", – пояснила Бережная.

"Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер – это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности", – сказала Бережная.

Прием витаминно-минеральных комплексов считается одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие россияне начинают покупать такие препараты с приближением холодов. Однако при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила Бережная. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.

При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Обычно рекомендуется сначала справиться с острым воспалением, а потом принимать витаминно-минеральные комплексы, добавила она.

При хронических заболеваниях ЖКТ, если они не находятся в стадии обострения, такие препараты назначаются, уточнила гастроэнтеролог.