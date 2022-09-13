Синоптики рассказали, когда в Сыктывкаре потеплеет до +17 градусов

Метеорологи пообещали жителям Коми потепление, однако в столице Коми сохраняется относительно прохладная погода. Тем не менее, совсем скоро воздух прогреется. Когда это произойдет, рассказали в ЦГМС региона.

По прогнозу синоптиков, 13 сентября в столице Коми ожидается около +13 градусов тепла. Небо будет облачным с небольшими прояснениями, а местами возможен небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада. А вот 14 сентября ожидается уже +17 градусов, относительно сухой день без осадков и переменная облачность.