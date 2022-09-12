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Названы самые вредные популярные продукты

Названы самые вредные популярные продуктыmelares.com

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самые вредные продукты, пользующиеся популярностью среди россиян. По словам эксперта, в их число входят снеки (чипсы, сухарики), сахаросодержащие и сладкие молочные продукты, передает РИА "Новости".

"Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", — приводит слова Гинзбурга URA.RU.

Диетолог также предупредил о возможном добавлении пальмового масла в сладкие молочные продукты. Гинзбург отметил, что пальмовое масло, добавленное в творожки или йогурты, может сойти за молочный жир, но вреда от него гораздо больше.

Специалист добавил, что россиянам стоит внимательнее отнестись к употреблению красного мяса.

"Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний", — сказал Гинзбург.

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