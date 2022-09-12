В Печоре назначен новый заместитель мэра

Стало известно, кто займет пост замруководителя администрации Печоры. Им оказался Владимир Менников. Его назначили на эту должность 8 сентября, сообщает "КП-Коми".

Владимир Менников ранее уже занимал пост руководителя мэрии Печоры. Он проработал в кресле главы мэрии с 2008 года по 2012 год, после чего стал исполняющим обязанности мэра, а затем стал заместителем руководителя администрации, но в 2013 году ушел в отставку.