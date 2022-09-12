Жителям поселка в Коми приходится три километра идти до остановки по темноте и бездорожью

Жители поселка Яснэг жалуются на то, что к ним уже больше трех месяцев не ездит автобус. Им приходится проходить трудный путь в три километра по бездорожью, чтобы дойти до автобусной остановки. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с жителями и узнал, почему в поселок не ездят автобусы.

С начала лета 2022 года автобус в поселок Яснэг Сыктывдинского района перестал приезжать. Он ездить только от понтонного моста, что находится в трех километрах от населенного пункта.

“Сперва автобус ездил по маршруту Сыктывкар-Волокул-Яснэг, но летом 2022 года до Яснэга он перестал доезжать. В администрации нам сказали, что это из-за убитой дороги к нашему поселку”, — сообщила жительница поселка Светлана Борш.

По словам жителей Яснэга, такое происходит регулярно. В 2017 году им выделили Газель. Однако ездила она недолго.