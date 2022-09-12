Жителям поселка в Коми приходится три километра идти до остановки по темноте и бездорожью

Жители поселка Яснэг жалуются на то, что к ним уже больше трех месяцев не ездит автобус. Им приходится проходить трудный путь в три километра по бездорожью, чтобы дойти до автобусной остановки. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с жителями и узнал, почему в поселок не ездят автобусы.
С начала лета 2022 года автобус в поселок Яснэг Сыктывдинского района перестал приезжать. Он ездить только от понтонного моста, что находится в трех километрах от населенного пункта.
“Сперва автобус ездил по маршруту Сыктывкар-Волокул-Яснэг, но летом 2022 года до Яснэга он перестал доезжать. В администрации нам сказали, что это из-за убитой дороги к нашему поселку”, — сообщила жительница поселка Светлана Борш.
По словам жителей Яснэга, такое происходит регулярно. В 2017 году им выделили Газель. Однако ездила она недолго.
"Микроавтобус ездил около двух месяцев. Постоянно ломался. Потом администрация посчитала, что это не целесообразно, так как мало, кто ездит в город. Это значит, что студенты, учителя, старики должны страдать?”, — возмущается Светлана.
Деньги на ремонт дороги выделяли еще в 2021 году, но результата до сих пор нет.
“Была выделена сумма четыре с половиной миллионов рублей. Деньги ушли, видимо, чиновникам в карманы”, — прокомментировала жительница Яснэга.
Жителям поселка, чтобы добраться до остановки, надо преодолеть трудный путь. Вдоль дороги нет никакого освещения.
“Чтобы выехать с поселка в город, люди вынуждены идти по грязной, убитой дороге в темноте. Кругом лес, есть доказательства выхода зверей на дорогу. Наступают холода, погода стала дождливая, мокрая. А впереди зима, дальше еще хуже”, — написали местные жители в соцсетях.
Место остановки никак не благоустроено.
“Там лежат плиты с торчащей проволокой, над головой небо и песчаный берег. Вот и вся остановка”, — отметила Светлана.
В администрации главы Коми прокомментировали ситуацию в соцсетях:
“Организация автобусного сообщения до поселка Яснэг не сегодняшний день невозможна, так как автомобильная дорога “Подъезд к поселку сельского типа Яснэг” не отвечает требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Рассмотрение вопроса организации автобусного маршрута до поселка Яснэг возможно только после приведения дороги в нормативное состояние. К сожалению, в этом году ремонт дороги провести не представляется возможным из-за отсутствия финансов. В дополнение сообщаем, что в 2017 году для перевозки жителей поселка Яснэг в рамках программы “Народный бюджет” была организована работа легкового такси. Однако, данная услуга была не востребована”.