В Коми глава отделения "Почты России" присвоила 80 тысяч рублей

В Корткеросском районе осудили 39-летнюю начальницу одного из местных отделений "Почты России". Ее признали виновной в похищении крупной суммы денег — более 80 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Коми, женщина, работая начальником отделения почты, за три месяца присвоила около 50 тысяч рублей и товары на сумму более 23 тысяч. При обыске у нее дома нашли 112 пустых пачек от сигарет, которые она просто брала в отделении почты бесплатно.