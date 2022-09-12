В Коми возбудили восемь дел о ложном минировании за три дня

С 9 по 11 сентября по Коми прокатилась волна ложных сообщений о терактах. Всего за три дня было возбуждено восемь дел о подобных заявлениях. Об этом сообщает БНК.
Так, 9 сентября сообщалось о взрывном устройстве, в школе №19 в Ухте, а в школе №26 в Сыктывкаре сообщали о ртути. 10 сентября пришлось эвакуировать гостиницу Югор и Сыктывкар, а также здание банка на улице Куратова.
В УМВД по Сыктывкару заявили, что за эти дни возбуждено сразу восемь уголовных дел по статье Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказанием за это может стать штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы от трех до пяти лет.