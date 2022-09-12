В Коми возбудили восемь дел о ложном минировании за три дня

С 9 по 11 сентября по Коми прокатилась волна ложных сообщений о терактах. Всего за три дня было возбуждено восемь дел о подобных заявлениях. Об этом сообщает БНК.

Так, 9 сентября сообщалось о взрывном устройстве, в школе №19 в Ухте, а в школе №26 в Сыктывкаре сообщали о ртути. 10 сентября пришлось эвакуировать гостиницу Югор и Сыктывкар, а также здание банка на улице Куратова.