В Сыктывкаре полицейские поймали квартирного вора

В столице Коми к полицейским обратилась жительница Эжвы. Она заявила, что ее обокрал квартирный вор. Как его удалось задержать, рассказали в МВД.

Как оказалось, женщина оставила в квартире рюкзак с документами, банковскими картами и кошельком. Дверь она закрывать не стала, так как ждала дочь из школы. Именно этим воспользовался вор, который забрал рюкзак и скрылся.