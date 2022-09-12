В Сыктывкаре полицейские поймали квартирного вора

В столице Коми к полицейским обратилась жительница Эжвы. Она заявила, что ее обокрал квартирный вор. Как его удалось задержать, рассказали в МВД.
Как оказалось, женщина оставила в квартире рюкзак с документами, банковскими картами и кошельком. Дверь она закрывать не стала, так как ждала дочь из школы. Именно этим воспользовался вор, который забрал рюкзак и скрылся.
Всего через несколько минут в полицию поступил еще один звонок, но уже о пропаже из квартиры по улице Мира. Там из коридора украли две сумки с ключами, документами и картами. Потерпевший также не закрыл входную дверь.
Сопоставив факты, оперативники сумели задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 58-летний местный житель, который уже несколько раз был судим. К счастью, чужие вещи он никуда деть не успел, поэтому их вернули владельцам.
Вскоре выяснилось, что в тот день мужчина обокрал еще несколько квартир в Орбите. В целом стало известно о пяти схожих происшествиях. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.