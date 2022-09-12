"Она мучилась от боли": в Сыктывкаре догхантеры отравили собаку

В сыктывкарском микрорайоне Строитель молодые люди обнаружили собаку, которая лежала на дороге и задыхалась. О подробностях происшествия рассказала очевидица событий. Она предполагает, что животное отравили догхантеры.

Собаку нашли в сыктывкарском микрорайоне Строитель 10 сентября, она мучилась от боли.

“Моя мама пошла выгуливать свою собаку и увидела, что на дороге лежит пес и дрыгается. Она испугалась и подбежала к нему. Рядом были парень с девушкой, они позвонили в ветклинику. Там сказали, чтобы те в течение 20 минут привезли собаку к ним”, — поделилась очевидица.

Как рассказала девушка, собака на некоторое время встала, прошла несколько шагов, затем снова упала.