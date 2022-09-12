"Она мучилась от боли": в Сыктывкаре догхантеры отравили собаку

В сыктывкарском микрорайоне Строитель молодые люди обнаружили собаку, которая лежала на дороге и задыхалась. О подробностях происшествия рассказала очевидица событий. Она предполагает, что животное отравили догхантеры.
Собаку нашли в сыктывкарском микрорайоне Строитель 10 сентября, она мучилась от боли.
“Моя мама пошла выгуливать свою собаку и увидела, что на дороге лежит пес и дрыгается. Она испугалась и подбежала к нему. Рядом были парень с девушкой, они позвонили в ветклинику. Там сказали, чтобы те в течение 20 минут привезли собаку к ним”, — поделилась очевидица.
Как рассказала девушка, собака на некоторое время встала, прошла несколько шагов, затем снова упала.
“У нее выпал язык, она начала задыхаться. Мы сперва подумали, что ее сбила машина. Но потом выяснилось, что ее какие-то гадо отравили”, — отметила сыктывкарка.
Пса доставили в ветклинику, но спасти не смогли. Как выяснилось, у него было сильное отравление одним из препаратов для лечения туберкулеза.
Как рассказали очевидцы, животное было ухожено со стрижеными ногтями, и скорее всего, у него был хозяин.
Подобный случай уже не первый. По наблюдениям ветеринаров, именно из микрорайона Строитель чаще всего привозят отравленных животных.