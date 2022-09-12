Сбер выдал в два раза больше средств на образование в Республике Коми

С января по август 2022 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 6000 льготных образовательных кредитов общей суммой 1,45 млрд рублей. Это в два раза больше по количеству, чем за этот же период годом ранее, объем вырос в 2,3 раза. Более половины всех кредитов пришлось на август.
Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Наиболее востребованы суммы до 200 тысяч рублей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Оптимизация условий программы с государственной поддержкой стимулировала спрос на образовательные кредиты. Только за текущий год Коми отделение Сбербанка выдало студентам Республики Коми в 2 раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года».
Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.