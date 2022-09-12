Уборщице из Коми, которую уволили за отказ от прививки, выплатили компенсацию

В Коми рассмотрели судебную жалобу сотрудницы одного из медучреждений, которую уволили за отказ делать прививку от COVID-19. Окончательное решение принял Верховный суд. Жительница Сыктывкара работала уборщицей в отделении психоневрологии детской клинической больницы. После увольнения она решила бороться за свои права и потребовала выплатить зарплату за время вынужденных прогулов, а также компенсацию за задержку выплат и моральный вред. Она также указала, что в своей работе никогда не контактирует с зараженными пациентами.

Сыктывкарский городской суд отказал в иске, но женщина не сдалась и отправилась в Верховный суд. И не зря — вторая инстанция встала на сторону горожанки. В суде пришли к выводу, что отстранение от работы было законным, но начальство не дало сотруднице время предоставить сертификат о вакцинации или бумаг о противопоказаниях.