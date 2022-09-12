Врач рассказал, почему и о чем нельзя врать стоматологу

Чтобы врач смог поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, пациенту важно быть честным со специалистом, как с самим собой, заявил врач-стоматолог Капил Кхурана. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал о том, какую правду о себе точно не стоит скрывать в стоматологическом кресле и почему.

Почему мы врем врачу

Когда пациент приходит на прием к незнакомому врачу, как и при общении с любыми новыми людьми, он может испытывать небольшое чувство волнения и стеснения, отметил Капил Кхурана. Кроме того, даже если человек — уже давний пациент врача, все равно могут быть какие-то факты, в которых сложно признаться доктору или медицинскому работнику.

"Это может быть обусловлено чувством стыда или осуждения, либо же причиной может быть недоверие к специалисту или неудачный прошлый опыт. По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты", - подчеркивает эксперт.

Что не стоит скрывать от стоматолога

В глазах представителя такой профессии, как врач, люди осознанно и неосознанно хотят представать в лучшем свете, поэтому зачастую на вопрос о курении дают отрицательный ответ, даже если вредная привычка сопровождает их ежедневно.