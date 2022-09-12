Диетолог назвала главные плюсы и минусы употребления мяса

Кому вредно есть мясо, а кому, наоборот, противопоказан полный отказ от животного белка, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.

Особенности рациона должны зависеть от возраста и состояния здоровья человека, это следует понимать и мясоедам, и вегетарианцам, уверена врач-диетолог Ольга Перевалова. Людям старше пятидесяти лет, например, рекомендован полный или частичный отказ от мяса, отметила она в интервью радио Sputnik.

"Лишний белок – это всегда опасно. Лишний белок – это "плюс ткань", это угроза развития онкологии. Любой онколог вам скажет, что нужно ограничивать белок в возрасте пятьдесят плюс. При этом надо иметь в виду еще и то, что белок не менее калориен, чем углеводы", – сказала Ольга Перевалова.

Мясоеды склонны к перееданию, результатом которого может стать лишний вес, считает диетолог.