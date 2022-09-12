Диетолог назвала главные плюсы и минусы употребления мяса

Кому вредно есть мясо, а кому, наоборот, противопоказан полный отказ от животного белка, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.
Особенности рациона должны зависеть от возраста и состояния здоровья человека, это следует понимать и мясоедам, и вегетарианцам, уверена врач-диетолог Ольга Перевалова. Людям старше пятидесяти лет, например, рекомендован полный или частичный отказ от мяса, отметила она в интервью радио Sputnik.
"Лишний белок – это всегда опасно. Лишний белок – это "плюс ткань", это угроза развития онкологии. Любой онколог вам скажет, что нужно ограничивать белок в возрасте пятьдесят плюс. При этом надо иметь в виду еще и то, что белок не менее калориен, чем углеводы", – сказала Ольга Перевалова.
Мясоеды склонны к перееданию, результатом которого может стать лишний вес, считает диетолог.
"У мясоедов самые частые болезни – это лишний вес и метаболический синдром. И отсюда вытекающие последствия – гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, болезни суставов, подагра и так далее", – уточнила Ольга Перевалова.
С другой стороны, мясо содержит множество витаминов, продолжила диетолог.
"Мясо – это источник жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Витамин А, например, отвечает за огромное количество функций, прежде всего, за наше зрение. А витамин В12 создается кишечной флорой при условии, если вы едите мясо. Он отвечает за энергетику, за обновление тканей, прежде всего слизистых оболочек. На обновление организма нужны силы. И витамины, которые содержатся в животной еде, собственно, этим и занимаются. Получается, что без животного белка вряд ли возможно хорошее здоровье", – объяснила Ольга Перевалова.
Отказ от мяса чреват развитием анемии, дефицитом витаминов в организме, изменением микрофлоры кишечника и ослаблением иммунитета, предупредила она.
По словам диетолога, с особой осторожностью стоит относиться к полному отказу от животного белка, который практикуют веганы. Детям подобные ограничения вообще противопоказаны, добавила она.
"Все аминокислоты имеет только животный белок. Это яйца, мясо и молоко. Иммунитет любит белок. Это клетки, которые строятся из белка. Веганы отказываются от животных белков, причем не только от мяса, но и от птицы, яиц, молока. Им остается только растительный белок, который является неполноценным, поскольку не имеет всех аминокислот. Поэтому специалисты против такой системы питания у детей и у людей, которые выходят из каких-то ограничительных диет. Чистое веганство подходит единицам", – подчеркнула Ольга Перевалова.