Одним знакам стоит отдохнуть, а другим - беречь кошелёк: гороскоп на 12 сентября

Телец . В этот день звезды советуют больше отдыхать. Это не самое благоприятное время для того, чтобы трудиться в поте лица и пытаться добиться невозможного. Вряд ли вам удастся быстро справиться со сложными делами, а вот ошибки в них не исключены. Старайтесь как можно быстрее исправить любой промах. Постарайтесь соблюсти некоторые правила, чтобы не попасть в череду неудач.

Овен . 12 сентября лучше всего подходит для отдыха, чем для каких-то важных дел и решения серьезных вопросов. Стоит позаботиться о здоровье; эффективными будут профилактические и косметические процедуры. Старайтесь не переутомляться. Однако серьезные проблемы со здоровьем вам вряд ли грозят: ваш знак находится в важном периоде, который наступает не для всех.

Близнецы. Нынешний понедельник отличается напряженным эмоциональным фоном. Вы больше обычного переживаете и волнуетесь, хотя порой сами не осознаете истинных причин своего беспокойства. Постарайтесь сосредоточиться на каких-то простых и понятных практических делах, а также доверять своему ангелу-хранителю.

Рак. Это благоприятный день для того, чтобы делиться своими планами, говорить с близкими о том, что важно для всех. Удастся найти решение проблем, которые в последнее время не давали покоя, получить ответы на многие вопросы

Лев. Преобладает влияние позитивных тенденций. События этого дня наверняка порадуют вас. Возможны приятные встречи, будет возможность пообщаться с необычными людьми, благодаря которым вы по-новому взглянете на простые вещи.

Девы. Спокойный день, хорошо подходящий для отдыха. Приятным будет общение с близкими. Удастся обсудить какие-то важные дела, найдется решение, которое понравится всем. Вы знаете, когда стоит проявить уступчивость, а когда лучше настоять на своем, стараетесь не злоупотреблять чужой добротой и всегда выбираете верную линию поведения. Также стоит обратить внимание на некоторые знаки судьбы.

Весы. Это не самый благоприятный день для общения, особенно с малознакомыми людьми. Наедине с собой или в обществе самых близких вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, чем в большой компании. Велик шанс, что среди знакомых вы сможете отыскать свою любовь.

Скорпион. Вы очень чувствительны и ранимы, близко к сердцу принимаете любые замечания, часто обижаетесь на окружающих. Многие поступают не так, как вы ожидали. Из-за этого приходится менять планы, откладывать на потом дела, которыми хотелось бы заняться. Но в целом день не так уж плох. Вам наверняка повезет там, где вы не ожидали ничего подобного.

Стрелец. День грандиозных свершений. Именно это время можно использовать для решения многих важных вопросов. Не исключены денежные поступления и подарки, которым вы будете очень рады. Постарайтесь не потратить легко полученные финансы бездумно и ни в коем случае не храните их в местах с негативной энергией.

Козерог. Если вы определились с целями и точно знаете, чего хотите добиться, не ждите одобрения окружающих. Чем меньше другим известно о ваших делах, тем лучше. Нежелательно обращаться за советами даже к тем, кто прежде не раз подсказывал вам, как лучше поступить.

Водолей. Старайтесь меньше волноваться. Для серьезных переживаний нет оснований, а многие события этого дня совсем не так значительны, как вам кажется. Не стоит планировать слишком многое; лучше дать себе время немного отдохнуть, восстановить силы.

Рыбы. Сегодня лучше не браться за какие-то сложные и важные дела. Из-за переутомления портится настроение, вы становитесь раздражительными, можете злиться даже на тех, кто ни в чем не виноват. Развеяться помогут небольшие поездки и прогулки, а также интересные, но неутомительные занятия.