В Роспотребнадзоре рассказали о смертельной опасности домашних консервов

Специалисты Роспотребнадзора призвали не делать дома закрытых заготовок, так как они могут стать причиной смертельно-опасного заболевания – ботулизма.

Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. Дело в том, что если герметично закрыть банку, прекратить доступ воздуха, то бактерии, оставшиеся в продуктах, начнут размножаться. Наиболее часто такие случаи происходят с консервами грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы. В этих продуктах могут остаться частички земли или грязи.