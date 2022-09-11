Пенсионерка из Коми сделала банкротом медицинский центр

По первому займу центр оказался должен жительнице Коми больше 17 миллионов рублей, а по второму — больше 53 тысяч долларов. Проблемой стало то, что поручителей по займам, которыми были две предпринимательницы, письменно нигде не оформили.

Арбитражный суд признал обоснованным заявление о банкротстве медцентра “Совершенство”. Подала его жительница Коми, которой он задолжал 19 миллионов рублей.

Медцентр не стал возвращать долги в срок, поэтому пенсионерке пришлось обратиться в суд, который в итоге признал правоту пенсионерки и обязал центр не только вернуть ей деньги, но и оплатить проценты и судебные расходы.

Центр, впрочем, стал настаивать на своем и попытался обжаловать решение, но и в другом суде встали на сторону кредитора. Это, однако, не заставило центр вернуть деньги и жительнице Коми пришлось обращаться в Арбитражный суд Кировской области. В суде медцентр попытался указать на то, что женщина просто не могла предоставить ему такой огромный кредит имея лишь обыкновенную пенсию.

Тем не менее, в суде заявление пенсионерки из Коми признали вполне обоснованным и ввел в отношении медицинского центра “Совершенство” процедуру банкротства — наблюдение.

Требование заявителя о задолженности в сумму более 23 миллиона рублей, куда вошли и проценты за пользование чужими средствами, а также судебные расходы, было включено в третью очередь реестра требований кредиторов медцентра. Компания обязана погасить этот долг.