В России впервые создали вакцину от ротавирусной инфекции

"В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство", — говорится в сообщении Роспотребнадзора на официальной странице во "ВКонтакте".

Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в стране вакцину от ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется в материале "Российской газеты" , ротавирус является возбудителем около 40% всех острых кишечных инфекций, которыми можно заболеть в любом возрасте, однако наиболее чаще им заражаются дети в возрасте от полутора до двух лет. Как правило, вирус передается через грязные руки, зараженную пищу или предметы. Возбудитель живет в водной среде, в том числе в открытых водоемах и в хлорированной воде в бассейнах.

Заражение сопровождается высокой температурой, слабостью, схваткообразными болями в животе, рвотой и диареей. Наибольшую опасность вирус представляет для детей, так как он может привести к обезвоживанию.

С 2022 года вакцинация от ротавирусной инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок. Первая прививка положена в двухмесячном возрасте, вторая — в три месяца, третья — в 4,5 месяца. Для вакцинации пока используется американская пентавалентная живая вакцина "Ротатек", которую принимают перорально (через рот) в возрасте до 32 недель, позднее вакцинацию проводить нельзя.