Врач рассказала, чем опасен сладкий чай

Если человек злоупотребляет сладким чаем, его здоровье может пострадать из-за развития гипергликемии и диабета, сообщила в интервью диетолог Дарья Русакова.

По словам Русаковой, здоровому человеческому организм сладкие напитки не нужны – физиологическая потребность в них отсутствует. Прием подслащенного питья оправдан только в случае гипогликемии, при которой происходит снижение уровня сахара и возникает ухудшение самочувствия. В остальном употребляемые напитки не должны содержать добавленного сахара, других подсластителей, пишет "МедикФорум".

Диетолог Русакова заметила, что привычка пить сладкий чай является одной из самых вредных для здоровья.

"Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов, то это со временем может привести к развитию сахарного диабета", - сказала медик в комментарии "Москве 24".

Русакова уточнила, что сахар из жидкости крайне быстро проникает в кровь, повышает в ней уровень глюкозы и провоцирует интенсивную выработку инсулина. Если у человека уже имеется диабет, наличествует ожирение, то прием сладкого напитка будет для него особенно вреден, подчеркнула эксперт.