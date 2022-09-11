Овнов ждут внезапные дела, а Весы получат интересное предложение: гороскоп на 1 сентября

Сегодня у вас день неожиданностей! Путешествия, внезапные гости, незапланированные дела могут возникнуть в любой час. Так что звезды советуют быть начеку и постараться не нервничать. Тогда день завершится спокойно, и вы проведете вечер в семейной идиллии.

Этот знак зодиака постараются вывести из себя, но вы должны проявить мужество и силу духа, не поддаваясь ухищрениям других. Покажите свой характер и настаивайте на своем, даже если кажется, что ваше решение ничего не изменит. Но не переборщите, иначе все задуманные планы не осуществятся.

Близнецы

Это день новых открытий. Посвятите себя творчеству, развивайте свои способности, но не распыляйтесь на несколько увлечений одновременно. Вы можете потратить время зря, если так и не определитесь с приоритетным направлением вашей жизни. Вечер стоит посвятить медитации и восстановить силы.

Рак

Отставьте важные дела, они еще могут подождать. Лучше уделите время семье и друзьям, вы уже давно забыли про уютное времяпровождение в кругу близких. Позвоните и узнайте, что нового произошло в их жизни: кто-то нуждается в вашей помощи.

Лев

Забудьте о предрассудках и смело действуйте! Сегодня все в ваших руках, главное – не теряйте надежду и претворяйте ваши планы в жизнь. Мир нуждается в ваших открытиях, осталось лишь как следует поднажать. Вечером стоит прочитать интеллектуальную книгу.

Дева

Представительницам прекрасного пола этого знака зодиака советуем прислушаться к мнению мужчин. Они помогут вам с принятием важного решения, от которого может зависеть то, как вы проведете этот день. А женщины подскажут сильному полу в бизнес-делах и поспособствуют сохранению финансового положения.

Весы

Будьте в радостном расположении духа и окружающие к вам потянутся. Есть вероятность, что сегодня вам предложат интересную работу с высокими перспективами. Также не упускайте из виду взгляды противоположного пола – человек, который будет находится рядом, может признаться в чувствах, если вы не откажете ему в общении.

Скорпион

Сегодня дела Скорпионов пойдут по наклонной вниз. Но не спешите отчаиваться: вам стоит претерпеть возникшие трудности, но в скором времени удастся все исправить. Положение дел превзойдет ожидания этих знаков зодиака, и в будущем они смогут гордиться «плодами» своих усиленных трудов.

Стрелец

Не смотрите на людей свысока и не переусердствуйте с советами. День сулит полезные знакомства, поэтому постарайтесь быть не навязчивы и не судите других по первому взгляду. Это может для вас плохо кончиться, есть риск, что от вас отвернется близкий человек.

Козерог

В этот день стоит поделиться опытом с младшим поколением и сверстниками. Вы почувствуете себя в роли наставника. Этот опыт поможет найти Козерогам жизненное предназначение, может быть, вы станете лучшим учителем школы, в которую пойдёте работать.

Водолей

Сегодня вы блистаете! Дайте волю своим эмоциям и реализуйте идеи, над которым так долго сомневались. Будьте уверены, что все получится. Отличный наряд поможет стать ещё смелее на пути к новым свершениям. Вторую половину дня проведите с родственниками и окружите их заботой, им сейчас этого не хватает.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют расслабиться и посвятить день только себе. Сходите в бассейн, займитесь йогой или поезжайте на природу. Свежий воздух поможет вам перезагрузиться и направить поток мыслей в нужное русло. Тогда Рыбы без затруднений справятся со всеми предстоящими делами.