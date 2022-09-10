В Коми сразу трех инспекторов Росрыболовства осудили за коррупцию

Судом установлено, что 4 сентября 2019 года Самброс и Чуркин в ходе рейда выявили правонарушение со стороны двух местных жителей. Однако в последующем, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, Самброс составил протоколы об административных правонарушениях, а Чуркин вынес постановления в отношении двух других граждан, чем превысили свои должностные полномочия, совершили служебный подлог.

Ижемским районным судом вынесен приговор в отношении государственного инспектора Самброса А.В., старшего государственного инспектора Чуркина Г.Т. и государственного инспектора Кислякова А.И. за ряд должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности.

Как сообщает Ижемский районный суд, 22 мая 2020 года Самброс в ходе рейда, желая улучшить показатели работы отдела и свои лично, понудил потерпевшего совершить действия, которые привели бы к совершению правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. Своими действиями Самброс превысил должностные полномочия, явно выйдя за их пределы, составив заведомо ложные протоколы, совершил служебный подлог.

Из решения суда следует, 11 сентября Чуркин и Кисляков, выехав на реку, выявили незаконные действия ПАО «Геотек Сейсморазведка» по срезу грунта на берегу, в водоохраной зоне. Но протоколы об административных правонарушениях почему-то были составлены в отношении физических лиц, которые являлись должностными лицами ПАО «Геотек Сейсморазведка». За свои действия инспекторы попросили и получили взятку в виде дизельного топлива на 29 340 рублей.

В суде подсудимые Самброс и Чуркин вину по предъявленному обвинению не признали, подсудимый Кисляков А.И. вину признал полностью.

Приговором суда Самброс признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.2 ст.292, ч .1 ст.286, ч.2 ст.292 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Чуркин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.2 ст.292, ч.3 ст.290, ч.1 ст.286, ч.2 ст.292 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 290 340 рублей.

Кисляков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.3 ст.290, ч.2 ст.292 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, в связи с наличием смягчающих обстоятельств таких, как явка с повинной, активное способствование раскрытия и расследования преступления, наличие малолетних детей, суд по ч.3 ст.290 УК РФ назначил наказание с применением ст.64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев.

В соответствие с п. «а» ч.1 ст.104.1, ч.1 ст.104.2 УК РФ решен вопрос по конфискации, суммы денежных средств, которая соответствует цене имущества, полученного в виде взятки.

Приговор в законную силу не вступил.