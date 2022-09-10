Семью из Коми наградили медалью ордена "Родительская слава"

Мария Михайловна и Леонид Васильевич Мартюшовы из Усинска награждены медалью ордена "Родительская слава", сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Такой награды семья удостоилась за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Мартюшовы воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Мария Михайловна работает младшим воспитателем в детском саду, Леонид Васильевич - водителем.
"Дети хорошо учатся, занимаются творчеством и физической культурой. В семье царят взаимное уважение и любовь. Отец и мать заботятся о гармоничном развитии детей, воспитывают в сыновьях и дочерях доброту, любовь к ближнему, почитание старших, трудолюбие и добросовестность", - отметил глава республики.
Семье из федерального бюджета будут выплачены 200 тыс. рублей. Кроме того, Мартюшовым положена республиканская премия в размере 25 тыс. рублей.