Семью из Коми наградили медалью ордена "Родительская слава"

Мария Михайловна и Леонид Васильевич Мартюшовы из Усинска награждены медалью ордена "Родительская слава", сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Такой награды семья удостоилась за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Мартюшовы воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Мария Михайловна работает младшим воспитателем в детском саду, Леонид Васильевич - водителем.