Небо над Воркутой осветили "Лучи Победы"

Акция "Лучи Победы" проводится в России второй год. В 2022 году ее участниками стали 58 городов со статусом Городов-героев, Городов воинской славы и трудовой доблести, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Воркута стала участником акции впервые 9 сентября. Мероприятие посвящено Параду Победителей 1945 года в Москве, обычно его проводят 24 июля, но в северных городах это можно делать позже из-за белых ночей.