Бывшая начальница отделения "Почты России" в Корткеросском районе получила срок

Бывшая начальница отделения "Почты России" в Корткеросском района получила срок за воровство, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

39-летнюю жительницу района признали виновной в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Суд установил что женщина на протяжении трех месяцев, будучи начальником отделения почтовой связи в Корткеросском районе, использовала свое служебное положение и похитила порядка 50 тысяч рублей, а также товары, общая стоимость которых превысила 23 тысячи рублей. Во время обыска в ее квартире нашли 112 пустых пачек из-под сигарет, которые она брала из вверенного ей отделения "Почты России".