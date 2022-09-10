Житель Коми выращивает на своем участке арбузы и дыни

Житель Прилузского района сумел вырастить на своем участке экзотические для Севера ягоды, рассказали в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Юрий Кислов живет в селе Верхолузье и уже второй год выращивает южные ягоды. В этом году ему удалось собрать 12 арбузов и 30 дынь. Самое интересное, что растения мужчина высаживает прямо в открытый грунт. Юрий уверен, что все дело в подходе, а не способе взращивания.