Полицейские рассказали подробности о "минированиях" зданий в Сыктывкаре

10 сентября очевидцы сообщали об оцеплениях нескольких зданий Сыктывкара. Корреспонденты "Про Город Сыктывкар" выяснили подробности.

Люди сообщали о том, что рядом с несколькими зданиями на Интернациональной работали полицейские, пожарные, скорая помощь и кинологи. Также сыктывкарцы сообщали об оцеплении аэропорта. В МВД по Коми сообщили, что спецслужбы выезжали к указанным местам по сообщениям о минировании.