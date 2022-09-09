Семь сыктывкарцев, которые уехали из Коми и прославились

“Сейчас нацелен на Москву, но у меня и здесь работы много, и студия. Может, вообще за границу уеду, в Финляндию там, Латвию”, — мечтает музыкант.

Сейчас Максим продолжает развивать свое музыкальное творчество: он занимается созданием битов. На его официальный паблик в ВКонтакте подписано более 10 тысяч человек. Среди его заказчиков были такие артисты как: PARADOX, Жак Энтони и другие.

“Я бывал здесь каждый год, тут у меня живут родственники. А кроме этого здесь больше у меня возможностей и идей для развития”, — заявил Максим.

Максим родом из Эжвинского района Сыктывкара. Заниматься музыкой он начал еще в детстве. Всю свою творческую жизнь он интересовался именно инструментальной частью в музыке, нежели вокалом и работой над текстами. Окончил 9 классов в Сыктывкаре и уехал в Нижний Новгород. Там он получил образование по специальности: “техник по компьютерным сетям”. Выбрал он Нижний Новгород неспроста, в этом городе он бывал с самого детства:

Кто-то развивает свою карьеру в том месте, где родился, а кто-то, напротив, пытается найти себя далеко от родного дома. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” выяснил, кто родился в столице Коми и стал известным на всю страну после переезда.

“Так получилось, что я вписывалась в новые ивенты — брала интервью, помогала спортсменам раздавать автографы, наблюдала за работой съемочной бригады. Тогда у меня и зародилась мечта — работать на телевидении”, — рассказывает Ульяна.

Ульяна родом из деревни Ивановка, которая находится в Сыктывдинском районе. Большую часть жизни она провела в столице Коми. В детстве мама часто возила ее на спортивные мероприятия в село Выльгорт, Ыб и в Сыктывкар.

Станислав родом из Сыктывкара. Всю свою жизнь он активно самовыражался с помощью актерской игры. В более позднем возрасте он придумал образ мужчины в черном парике, который большинству известен как: Стас просто класс. После создания образа он стал активно набирать аудиторию в интернете. В 2020 году страничка в одной из его соцсетей перешагнула отметку в пять миллионов подписчиков. Сейчас же он несколько растерял свою популярность, на его главную страничку подписано чуть менее двух миллионов людей. Периодически принимает участие в интернет и телевизионных проектах. Несколько раз снимался в программе “Вечерний Ургант”, в том числе в новогодних выпусках CIAO, завоевавшие признание далеко за пределами России. Сейчас он живет в Москве, куда переехал 3 года назад.

Позже Ульяна поступила в Сыктывкарский Государственный Университет, параллельно начала волонтерить и набираться опыта в пресс-службе мини-футбольного клуба “Новая генерация”.

“Два года работы в клубе, конечно, изменили меня. Вспоминаю только с улыбкой, хотя было много непростых моментов. Как минимум два года я работала бесплатно, хотя все думали, что я зарабатываю миллионы”, — делится Ульяна.

Осенью 2020 года Ульяна начала работать на республиканском филиале канала Россия-1, тогда же она в свои 20 лет начала самостоятельно готовить программу “Вести-спорт”. Но она всегда стремилась попасть в Москву. После окончания университета она съездила на Тавриду и решилась на переезд.

“На переезд дала себе три дня: два дня на сбор вещей и один день на проводы с семьей”, — рассказала Ульяна



В Москве Ульяну быстро заметили, и она ушла в управление медиакомандами студентов.

“Сейчас я работаю на двух работах и учусь. Иногда шучу, что у меня появился повод упрекать своих детей, мол, а я в ваши 22 года уже...” — размышляет Ульяна.



На “Матч ТВ” она попала в июне 2022 года, когда стала студенткой “Матч! Академии”. Достаточно скоро ей предложили стать ведущей футбольной команды “Матч ТВ”. Команда играет в медийной футбольной лиге и московском кубке селебрити. К новому сезону им нужно было создать канал на ютуб и начать активно вести социальные сети. Сейчас она этим и занимается.

Даниил Куралесов, 26 лет — тиктокер

Даниил родился и закончил школу в Сыктывкаре. После, в другом городе он выучился на пилота, но проработал по специальности недолго, так как “мало платят”. Сейчас постоянно живет в Санкт-Петербурге. Даниил делает несколько необычный для Тик-тока контент. В своем аккаунте он рассказывает о пасхалках в разных мультфильмах, но в основном в диснеевских. Некоторые его работы собирают по нескольку десятков миллионов просмотров, а сейчас на его аккаунт подписано чуть меньше десяти миллионов человек.

О его творчестве писало много зарубежных изданий. Сейчас не ведет тик-ток из-за того, что русскоязычные пользователи не могут загружать контент на сервис. Со слов Даниила, один ролик с интеграцией мог приносить ему несколько сотен тысяч рублей. Продолжает заниматься блогерством в других социальных сетях.

Алексей Полторанин, 34 года — журналист

Свою карьеру Алексей начинал на Коми республиканском телевизионном канале в качестве корреспондента, спустя годы дорос до шеф-редактора новостной службы. После он понял, что хочет покорять большие телеканалы. И в 2012 году перебрался в Москву, где стал работать над сюжетами программы “Чистосердечное признание” на канале НТВ. После был журналистом на России 1.

Сейчас он военный корреспондент и ведет репортажи для медиахолдинга “Известия” прямо из горячих точек с ДНР и ЛНР. Параллельно ведет свой Telegram-канал, там он публикует свои журналистские работы.

Кирилл Бобылев, 35 лет — актер

Родился и вырос он в Сыктывкаре. После учебы долгое время работал в барах и кальянных. Всю жизнь ему очень нравились телесериалы и в какой-то момент он решился, и поехал испытать удачу в Москву. Кирилл каждый день ходил по кастингам и снимался в эпизодических ролях на втором плане.

Со временем парня стали замечать и сейчас на его страничке ВКонтакте можно увидеть огромное количество фотографий в разных образах с именитыми артистами: Безруковым, Харламовым и многими другими. В одном из интервью он признался, что ему было очень приятно играть роль бармена и он даже приготовил коктейли другим актерам.

Дмитрий Коюшев, 31 год — продюсер

Дмитрий уже достаточно прославлен в журналистских кругах Коми. Еще в конце 00-х — начале 10-х на каждом городском мероприятии в Сыктывкаре, он брал интервью у звезд федеральной величины. Попутно работал корреспондентом детской газеты “Радуга“ и на телеканале “Юрган”.

“После школы я не грезил переездом в большой город. Меня уже тогда устраивала моя жизнь и я получал на этих работах нормальные деньги. Но единственное, что меня не устраивало — это невозможность получить журналистское образование. Поэтому я и поехал в Москву. И с трудом, но поступил в МГУ на журфак”, — делится Дмитрий.

После первого курса он пробовался в конкурсе ведущего на федеральное “Русское радио”, там ему тоже улыбнулась удача и он получил работу.

“Тогда еще на радио не были распространены прямые видеоэфиры и все артисты, что приходили выступать в нашу радиорубку, были лохматыми, нечесаными. Такое общение, естественно, сближало. Параллельно я ходил на съемки телепроектов. Так я и стал тесно общаться со “звездами”. Моим друзьям не хотелось пахать за 1000 рублей 12-часовой съемочный день, а мне было не жалко своего времени. В будущем это дало свои плоды”, — рассказал Дмитрий.

Дмитрий признается, что среди артистов его настоящими друзьями являются те, с кем он познакомился не на тусовках в Москве, а на гастролях в Сыктывкаре:

“Это Юлия Савичева и ребята из группы Город 312. Я с ними дружу на протяжении 15 лет” — делится Дмитрий.



Сейчас журналист работает продюсером на федеральном телевидении, а также занимается редактурой сценариев продакшн-шоу. Помимо прочего помогает в работе некоторым ютуб-каналам, которые делают интервью. Дмитрию неловко за нынешнее поколение журналистов.

“Пишущих людей становится все меньше и меньше. Про блогеров я вообще молчу”, — сетует Дмитрий.

Дмитрий с теплом и любовью вспоминает родной город: