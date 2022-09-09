"Ситуация становится критической": эксперты опасаются вспышки птичьего гриппа в России

В России может произойти вспышка птичьего гриппа из-за того, что гражданам разрешили разводить кур, уток, гусей и индеек на дачах, пишут СМИ. Масштаб проблемы оценил в интервью радио Sputnik руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В июле россиянам разрешили разводить на дачных участках кур, уток, гусей и индеек, но уже к осени из-за этого возник риск вспышки птичьего гриппа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на мнение представителей "Росптицесоюза", которое было озвучено на совещании в Россельхознадзоре. Участники объединения пожаловались, что санитарные инспекторы не могут проверить состояние животных на всех дачных участках, это создает риск распространения птичьего гриппа. В связи с угрозой они попросили ужесточить контроль или изменить законодательство.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин выразил мнение, что пока в России ситуация с птичьим гриппом под контролем, но если ничего не изменится, она может ухудшиться.