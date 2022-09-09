"Ситуация становится критической": эксперты опасаются вспышки птичьего гриппа в России

В России может произойти вспышка птичьего гриппа из-за того, что гражданам разрешили разводить кур, уток, гусей и индеек на дачах, пишут СМИ. Масштаб проблемы оценил в интервью радио Sputnik руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
В июле россиянам разрешили разводить на дачных участках кур, уток, гусей и индеек, но уже к осени из-за этого возник риск вспышки птичьего гриппа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на мнение представителей "Росптицесоюза", которое было озвучено на совещании в Россельхознадзоре. Участники объединения пожаловались, что санитарные инспекторы не могут проверить состояние животных на всех дачных участках, это создает риск распространения птичьего гриппа. В связи с угрозой они попросили ужесточить контроль или изменить законодательство.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин выразил мнение, что пока в России ситуация с птичьим гриппом под контролем, но если ничего не изменится, она может ухудшиться.
"Теперь и на садовых участках можно разводить домашнюю птицу. Такое производство в кавычках несет существенные риски, когда ситуация с гриппом перелетных птиц очень неблагоприятная. Если в России еще удалось стабилизировать эту ситуацию, то в других странах мира из-за распространения птичьего гриппа ситуация становится где-то даже критической, потому что падает производство и растут цены. Экономический и социальный эффект от того, что кто-то будет разводить птицу на садовом участке, мизерный по сравнению с теми угрозами, которые влечет за собой данное решение. Нужно очень внимательно посмотреть на последствие принятия данного механизма регулирования", – отметил Сергей Юшин.