Синоптики рассказали, потеплеет ли на выходных в Сыктывкаре

Выходные — время для отдыха и прогулок на свежем воздухе, но в столице Коми погода едва ли располагает наслаждаться осенью. Появится ли такая возможность у горожан в субботу и воскресенье, рассказали в ЦГМС региона.

По информации метеорологов, 10 сентября ожидается не самый непогожий день за неделю: небо будет иногда проясняться, а дождь, если и пройдет, но небольшой. А вот температура сохранится в районе +9… +11 градусов. Ветер сменится на северо-западный, умеренный.