Что готовят предстоящие выходные: гороскоп на 10 и 11 сентября

Тельцам можно посетить театр, музей или другие культурные учреждения. Не лишним будет пройтись с подругами по магазинам, может, удастся прикупить какие-то обновки по хорошим ценам. А после удачного шопинга можно и в ресторане посидеть. Не стройте планы на будущее, иначе они точно не сбудутся.

Предстоящие выходные для Овнов станут временем отдыха. Нужно меньше думать о своих проблемах и больше расслабляться. Хорошенько выспитесь, прогуляйтесь на свежем воздухе и не беритесь ни за какую интеллектуальную работу. Дайте расслабиться не только телу, но и разуму, чтобы начать новую неделю с новыми силами.

Близнецам вторые осенние выходные лучше провести со второй половинкой. Или просто оставайтесь дома, в уюте и спокойной обстановке. Чтобы не угаснуть от скуки, посмотрите фильм, который давно хотели посмотреть, но не было времени. Также можно встретиться с родственниками или друзьями, ведь на них часто не хватает времени.

Людям, рожденным под знаком Рака, стоит уделить время для творчества и занятий рукоделием. Занимайтесь своим хобби, создайте что-то красивое собственными руками. А если нет, не расстраивайтесь, ведь самое время научиться.

Любое уникальное времяпрепровождения в эти выходные подойдет для Львов. Это может быть планетарий, боулинг или батут. Выбирайте, что хочется, чтобы снять напряжение и расслабиться после тяжелой рабочей недели.

Девам давно уже пора отправиться по магазинам и купить то, что давно хотелось, но жалко было денег. Не нужно жадничать и смотреть на ценник. Покупка будет радовать очень долго, поэтому деньги тут не главное. А вечером можно отправиться в кафе и отметить свое приобретение.

В предстоящие выходные у Весов может возникнуть сложный выбор. Чтобы принять нужное решение, меньше анализируйте и больше доверяйте своей интуиции. В этот раз она вас точно не подведет.

В эти выходные резкие телодвижения противопоказаны Скорпионам. Исключите любые физические нагрузки и экстремальные виды отдыха. И лишь в таком случае выходные пролетят успешно и плодотворно.

Стрельцам эти два дня не стоит заниматься спортом и перегружать себя физическим трудом. Даже дрова лучше не рубить. Иначе существуют большие риски травмироваться. Лучше отправиться на выставку, концерт, спектакль. Также можно встретиться с друзьями, с которыми давно не виделись.

Чтобы предстоящие выходные принести максимум радости, Козерогам нужно погулять на полную катушку. Выбирайте, какой способ расслабиться вам нравится больше всего. Отправляйтесь в ночной клуб на танцы до утра или побывайте на юмористическом шоу. А для кого-то, может, подойдет размеренный отдых в СПА, где можно немного вздремнуть и никуда не спешить.

У Водолеев выдалась очень трудная рабочая неделя. Настало время немного притормозить и подумать о смысле жизни и дальнейших планах. Размеренный отдых дома на кровати за качественным сериалом или хорошей книгой – это именно то, что сейчас нужно представителям данного знака. Чтобы было не скучно, купите заранее в магазине любимый напиток.

Бурные выходные будут у Рыб. Слишком много эмоций и вспыльчивость могут подтолкнуть к тому, что возникнет неприятная ситуация. Чтобы эти два дня прошли без негативных последствий, нужно лучше контролировать свои эмоции.