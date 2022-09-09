В Коми подтверждено 262 новых случая COVID-19

9 сентября портал стопкоронавирус.рф раскрыл новые данные по заболеваемости коронавирусом в Коми. За сутки подтверждено 262 случая, что более чем на 30 пациентов больше.

Госпитализированы 46 зараженных. Выздоровели 70 человек. Новых летальных случаев на 9 сентября не зарегистрировано. Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Сыктывкаре – 79. В Ухте – 60, в Усинске – 23, в Воркуте – 18.