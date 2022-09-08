В Сыктывкаре пройдут массовые проверки водителей

С 9 по 11 сентября 2022 года на территории столицы Коми запланировано профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Вечером в пятницу сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта: на улицы отправят дополнительные наряды ДПС.

Цель рейдов –пресечение грубых нарушений ПДД, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.