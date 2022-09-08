В Сыктывкаре пройдут массовые проверки водителей

С 9 по 11 сентября 2022 года на территории столицы Коми запланировано профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Вечером в пятницу сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта: на улицы отправят дополнительные наряды ДПС.
Цель рейдов –пресечение грубых нарушений ПДД, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.
Сыктывкарцев просят проявлять активную гражданскую позицию: если заметили факт управления автомобилем водителем в состоянии опьянения, то незамедлительно сообщите в дежурную часть полиции по телефону 02, либо по телефону дежурной части ГИБДД г.Сыктывкара 28-18-00.