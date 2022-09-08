Сбер выяснил, что значит для россиян финансовая грамотность

Для большинства россиян финансовая грамотность — это прежде всего умение распознавать финансовые мошенничества; грамотно вести семейный бюджет; понимать, как работает финансовый рынок, а также уметь копить, выяснили дочерние компании Сбера — СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ. Финансово грамотными себя считают в среднем 47% респондентов, а повысить уровень своих знаний хотели бы 39% жителей страны.

По данным исследования, почти две трети опрошенных (65%) уверены, что умеют распоряжаться бюджетом, более половины (58%) — могут узнать мошенника, а почти половина (48%) — умеют копить. В то же время о том, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах, рассказали 77% опрошенных и почти столько же (76%) — о том, что не умеют читать финансовые документы. Знания по финансовой тематике россияне преимущественно черпают из публикаций в специализированных СМИ и книг (46%), а также материалов массовых СМИ (35%). Часть участников исследования (32%) получила знания в вузе (32%), ещё 16% россиян обращаются к блогам и шоу.

Наиболее финансово грамотными себя считают, согласно результатам исследования, жители Кемерова (82%), Краснодара (80%), Ульяновска (65%), Астрахани (60%), Липецка (59%), Кирова и Томска (по 57% в каждом городе).

В целом выше свои знания оценивают россияне в возрасте 31−40 лет (66%) и с высшим образованием (59%). Люди в возрасте 41−50 и 51−60 лет чувствуют себя менее уверенно: только 45% и 35% представителей соответствующих возрастных групп высоко оценили свои знания. Среди россиян со средним и средним техническим образованием с финграмотностью знакомы лишь 33% и 27% соответственно.

Что касается конкретных навыков, то лучше всего копят в Астрахани, Оренбурге, Саратове и Хабаровске: об умении формировать накопления рассказало 70%, 70%, 69% и 61% жителей соответствующих городов.

Лучше всего разбираются в фондовом рынке в Новокузнецке и Барнауле: положительно на вопрос об этом ответили 35% и 28% респондентов в данных городах. Также высоко оценивают свои умения инвестировать жители Екатеринбурга, Казани, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Томска и Тольятти. В этих городах инвестировать умеет каждый пятый житель: 21% сообщил о таких навыках.

Лидеры в ведении личного бюджета живут в Екатеринбурге, Барнауле, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Рязани, Тюмени, Хабаровске и Ярославле. В среднем 85% жителей этих городов ответили, что умеют вести личный бюджет.

Говоря о преимуществах высокого уровня финансовой грамотности, 29% респондентов сообщили, что эти знания могут пригодиться для эффективного формирования накоплений на пенсию. 28% считают, что высокий уровень финграмотности может помочь получить дополнительный доход, 27% — зарабатывать на фондовом рынке, а 25% — накопить на будущее. Примечательно, что только 41% россиян считает, что уровень финграмотности сказывается на доходе. В основном такого мнения придерживаются люди в возрасте 18−30 и 31−40 лет: взаимосвязь видят 92% и 69% опрошенных соответственно. При этом представители более старшего поколения в меньшей степени прослеживают такую зависимость: положительно ответили 23% людей в возрасте 41−50 лет и 12% в возрасте 51−60 лет.