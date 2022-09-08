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В Коми число новых случаев ковида в сутки достигло 236

В Коми число новых случаев ковида в сутки достигло 236Фото из архива PG11.ru

На 8 сентября в Коми подтверждено еще 236 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф. Сейчас в регионе официально подтверждено 177 782 случаев COVID-19 с начала пандемии.

Больше всего пациентов зарегистрировано в Сыктывкаре: здесь подтверждено 73 новых случая. В Ухте +56 пациентов, в Сыктывдинском районе — 16, в Печорском районе — 15. 50 человек госпитализированы. Выздоровели 102 человека.

Новых летальных случаев за сутки не подтверждено. Всего за годы пандемии коронавирус унес 3209 случаев ковида.

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