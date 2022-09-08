В Коми число новых случаев ковида в сутки достигло 236

На 8 сентября в Коми подтверждено еще 236 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф. Сейчас в регионе официально подтверждено 177 782 случаев COVID-19 с начала пандемии.

Больше всего пациентов зарегистрировано в Сыктывкаре: здесь подтверждено 73 новых случая. В Ухте +56 пациентов, в Сыктывдинском районе — 16, в Печорском районе — 15. 50 человек госпитализированы. Выздоровели 102 человека.