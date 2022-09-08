В Коми подорожали соль, мыло и обезболивающие

Комистат раскрыл данные об изменении цен на продукты и товары в регионе с 30 по 5 сентября. Эксперты проанализировали прилавки в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.
Так, в первую неделю осени в Коми подорожала соль. Она теперь стоит почти на 50 копеек больше — 26,12 рублей за килограмм. Стали дороже и яблоки. Теперь за килограмм этих фруктов придется отдать 143 рубля. В списке оказались также куриные яйца, которые стали стоить 70 рублей за десяток.
А вот сезонные овощи становятся все дешевле. Капуста “упала” до 25 рублей за килограмм, морковь — до 43 рублей, а лук — до 45.
Среди непродовольственных товаров стало дороже хозяйственное мыло. За него просят 60 рублей за 200 грамм. Дороже стало и обезболивающее. При этом таблетки от кашля, детские одноразовые подгузники и зубная паста подешевели.