В Коми подорожали соль, мыло и обезболивающие

Комистат раскрыл данные об изменении цен на продукты и товары в регионе с 30 по 5 сентября. Эксперты проанализировали прилавки в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Так, в первую неделю осени в Коми подорожала соль. Она теперь стоит почти на 50 копеек больше — 26,12 рублей за килограмм. Стали дороже и яблоки. Теперь за килограмм этих фруктов придется отдать 143 рубля. В списке оказались также куриные яйца, которые стали стоить 70 рублей за десяток.