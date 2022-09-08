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Названы два эффективных способа сбросить "летние" килограммы без диет

Названы два эффективных способа сбросить "летние" килограммы без диет

Сбросить "летние" килограммы осенью можно двумя способами, не отказываясь от употребления любимых продуктов, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он рассказал, как это сделать.

Шведский стол в отеле или бабушкины пирожки на даче могли стать причиной появления лишних килограммов за время летнего отдыха. Вернуться к привычному весу будет сравнительно легко, если заняться этим сразу же, в начале осени, уверен кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. В первую очередь надо увеличить количество ежедневных физических нагрузок, отметил он. При этом не обязательно посещать фитнес-клуб, добавил врач.

"Рекомендации для каждого человека, который захотел сбросить летние килограммы, индивидуальные, но есть общие правила. Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения, причем речь не обязательно про походы в фитнес-клуб, речь про повседневную нагрузку. Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно", – посоветовал Андрей Бобровский.

Второй способ сбросить "летние" килограммы – это дополнение рациона низкокалорийными продуктами, продолжил диетолог.

"Что касается питания, то я сторонник не ограничительных диет, когда надо от чего-то отказываться, а расширительного питания. То есть я рекомендую вводить в рацион больше низкокалорийных продуктов. Тогда насыщение будет наступать раньше, что позволит сократить потребление высококалорийных продуктов. Допустим, летом вы съедали целую пачку мороженого, а теперь берите только половину, но добавляйте фрукты. То же самое можно проделать с макаронами, смешав их с овощами. Суть в том, чтобы в желудок попадал большой объем низкокалорийной пищи", – объяснил Андрей Бобровский.

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