Названы два эффективных способа сбросить "летние" килограммы без диет

Сбросить "летние" килограммы осенью можно двумя способами, не отказываясь от употребления любимых продуктов, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он рассказал, как это сделать.

Шведский стол в отеле или бабушкины пирожки на даче могли стать причиной появления лишних килограммов за время летнего отдыха. Вернуться к привычному весу будет сравнительно легко, если заняться этим сразу же, в начале осени, уверен кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. В первую очередь надо увеличить количество ежедневных физических нагрузок, отметил он. При этом не обязательно посещать фитнес-клуб, добавил врач.

"Рекомендации для каждого человека, который захотел сбросить летние килограммы, индивидуальные, но есть общие правила. Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения, причем речь не обязательно про походы в фитнес-клуб, речь про повседневную нагрузку. Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно", – посоветовал Андрей Бобровский.

Второй способ сбросить "летние" килограммы – это дополнение рациона низкокалорийными продуктами, продолжил диетолог.