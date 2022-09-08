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Врач объяснил, почему люди толстеют после 40 лет

Врач объяснил, почему люди толстеют после 40 летshutterstock.com

Многие люди после 40 лет начинают быстро набирать вес. Какие два фактора приводят к увеличению массы тела в этом возрасте и как противостоять негативным изменениям, объяснила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Набор лишних килограммов может значительно ускоряться после 40 лет. Это происходит по двум причинам, первая из которых — снижение уровня половых гормонов в организме, рассказала Екатерина Казачкова.

"После 40 лет начинается снижение уровня половых гормонов — это основная причина, почему после этого возраста мы активнее набираем вес. На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях", — отметила она.

Вторая причина ускоренного набора веса после 40 лет — это более размеренный образ жизни, чем раньше, продолжила эндокринолог.

"Вторая причина заключается в снижении физической активности. После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно", — констатировала Екатерина Казачкова.

Врач советует людям старше 40 лет ходить в спортзал чаще, чем они делали это в 30 лет.

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