В Коми выпадет снег: прогноз погоды на 8 сентября

8 сентября жителей Коми ждет очередной сюрприз от сентябрьской погоды. Местами синоптики обещают снег. Об этом рассказали в ЦГМС региона.

По прогнозу метеорологов, на юге республики ожидается небольшой дождь, который к ночи может перерасти в мокрый снег. На севере тоже ждут снегопадов, ведь ночная температура упадет до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +6… +11 градусов.