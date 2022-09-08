Диетолог объяснила, как дольше оставаться сытым и не набирать вес

Голод может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Она дала совет, как избавляться от этих неприятных ощущений без переедания.

Причиной набора лишнего веса нередко становится привычка часто есть, связанная с возникновением чувства голода вскоре после завтрака, обеда или ужина. В среднем чувство сытости после приема пищи может сохраняться от двух с половиной до трех часов, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. При этом важно различать эмоциональный и физиологический голод, отметила она в интервью радио Sputnik.

"Как правило, человек может проголодаться через два с половиной или три часа, иногда через четыре часа после последнего приема пищи. Но нужно понимать, что голод бывает как физиологический, так и эмоциональный. Если человек испытывает физиологический голод, есть определенная симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды", – объяснила Маргарита Арзуманян.

Физиологический голод лучше утолить, уверена диетолог. Но если человек питается правильно и регулярно, это чувство не будет его беспокоить, продолжила она.