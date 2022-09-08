Диетолог объяснила, как дольше оставаться сытым и не набирать вес

Голод может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Она дала совет, как избавляться от этих неприятных ощущений без переедания.
Причиной набора лишнего веса нередко становится привычка часто есть, связанная с возникновением чувства голода вскоре после завтрака, обеда или ужина. В среднем чувство сытости после приема пищи может сохраняться от двух с половиной до трех часов, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. При этом важно различать эмоциональный и физиологический голод, отметила она в интервью радио Sputnik.
"Как правило, человек может проголодаться через два с половиной или три часа, иногда через четыре часа после последнего приема пищи. Но нужно понимать, что голод бывает как физиологический, так и эмоциональный. Если человек испытывает физиологический голод, есть определенная симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды", – объяснила Маргарита Арзуманян.
Физиологический голод лучше утолить, уверена диетолог. Но если человек питается правильно и регулярно, это чувство не будет его беспокоить, продолжила она.
"Если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. Чтобы оставаться достаточно долго сытым, необходимо получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку. Допустим, орехи – хорошая еда для продления чувства сытости: там есть растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Долго оставаться сытым позволяют овощи, которые содержат и клетчатку, и воду, например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо. Не стоит исключать из рациона животные белки. Яйца позволяют достаточно долго оставаться сытым", – добавила Маргарита Арзуманян.
Диетолог порекомендовала исключить из рациона продукты, стимулирующие аппетит.
"Чтобы дольше не ощущать голод, надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, – пряности, специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд", – посоветовала Маргарита Арзуманян.
Кроме того, по ее словам, при возникновении желания поесть сначала имеет смысл выпить воды. Люди иногда принимают жажду за чувство голода, пояснила диетолог.