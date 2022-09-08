Выяснилось, можно ли в Коми привиться от ковида препаратом “Спутник Лайт”

Последнее время статистика по коронавирусу не самая положительная. Многие, чтобы не подхватить бациллу, предпочитают вакцинироваться. Некоторые жители Сыктывкара жалуются на то, что в городе нет вакцины “Спутник Лайт”. “Про Город Сыктывкар” выяснил у Минздрава Коми, куда она подевалась.

“Спутник Лайт” в Республики Коми нет! Поставок тоже нет и не планируется. Его производство остановлено. Эта вакцина производилась тогда, когда не было компонента на “Спутник V”. Ревакцинацию можно сделать первым компонентом “Спутник V”, так как он аналогичен “Спутнику Лайт”, — заявил представитель Минздрава Коми.

Где можно привиться?