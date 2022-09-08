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Выяснилось, можно ли в Коми привиться от ковида препаратом “Спутник Лайт”

Выяснилось, можно ли в Коми привиться от ковида препаратом “Спутник Лайт”Фото из архива "Про Город сыктывкар"

Последнее время статистика по коронавирусу не самая положительная. Многие, чтобы не подхватить бациллу, предпочитают вакцинироваться. Некоторые жители Сыктывкара жалуются на то, что в городе нет вакцины “Спутник Лайт”. “Про Город Сыктывкар” выяснил у Минздрава Коми, куда она подевалась.

“Спутник Лайт” в Республики Коми нет! Поставок тоже нет и не планируется. Его производство остановлено. Эта вакцина производилась тогда, когда не было компонента на “Спутник V”. Ревакцинацию можно сделать первым компонентом “Спутник V”, так как он аналогичен “Спутнику Лайт”, — заявил представитель Минздрава Коми.

Где можно привиться?

“Вакцинацию можно сделать везде! Причем вакцины у нас хватит на всех. Сейчас в регионе около 28 тысяч доз. При текущем темпе вакцинации этого хватит на два месяца”, — добавил Минздрав Коми.

Насколько охотно люди идут на вакцинацию?

“После роста заболеваемости ковидом темпы вакцинации увеличились в полтора раза. Около 500-700 человек по всей республики ежедневно делают прививку”,  — поделился представитель Минздрава Коми.

Как сейчас обстоят дела с коронавирусом в регионе?

“Во всей Коми в стационарах лежит 279 больных с подтвержденным ковидом. Также у нас развернута 331 койка. В Сыктывкаре у нас самый большой стационар — 130 мест, следующий в Ухте — 100 коек”, — подытожил представитель Министерства здравоохранения Республики Коми.

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