Выяснилось, можно ли в Коми привиться от ковида препаратом “Спутник Лайт”

Последнее время статистика по коронавирусу не самая положительная. Многие, чтобы не подхватить бациллу, предпочитают вакцинироваться. Некоторые жители Сыктывкара жалуются на то, что в городе нет вакцины “Спутник Лайт”. “Про Город Сыктывкар” выяснил у Минздрава Коми, куда она подевалась.
“Спутник Лайт” в Республики Коми нет! Поставок тоже нет и не планируется. Его производство остановлено. Эта вакцина производилась тогда, когда не было компонента на “Спутник V”. Ревакцинацию можно сделать первым компонентом “Спутник V”, так как он аналогичен “Спутнику Лайт”, — заявил представитель Минздрава Коми.
Где можно привиться?
“Вакцинацию можно сделать везде! Причем вакцины у нас хватит на всех. Сейчас в регионе около 28 тысяч доз. При текущем темпе вакцинации этого хватит на два месяца”, — добавил Минздрав Коми.
Насколько охотно люди идут на вакцинацию?
“После роста заболеваемости ковидом темпы вакцинации увеличились в полтора раза. Около 500-700 человек по всей республики ежедневно делают прививку”, — поделился представитель Минздрава Коми.
Как сейчас обстоят дела с коронавирусом в регионе?
“Во всей Коми в стационарах лежит 279 больных с подтвержденным ковидом. Также у нас развернута 331 койка. В Сыктывкаре у нас самый большой стационар — 130 мест, следующий в Ухте — 100 коек”, — подытожил представитель Министерства здравоохранения Республики Коми.