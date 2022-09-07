Греф заявил об отсутствии случаев проникновения хакеров в системы «Сбера»

Ни одного случая проникновения хакеров в системы «Сбера» зафиксировано не было, несмотря на серьезный рост числа кибератак, сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции на полях Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, наши клиенты не сильно почувствовали влияние роста киберугроз, который произошел. У нас фактически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов. Не было ни одного сбоя с точки зрения подверженности DDoS-атак, проникновения в наши системы не было зафиксировано, несмотря на кратный или порядковый рост кибератак», — сказал Греф