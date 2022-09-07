Сбербанк вернулся на докризисный уровень одобрения ипотеки - Греф

Уровень одобрения заемщикам потребительских кредитов и ипотеки в Сбербанке в августе вернулся на докризисный, заявил глава банка Герман Греф.

"Потребкредиты в августе преодолели кризисную планку и фактически с точки зрения коэффициента уровня одобрения вышли на докризисный уровень Ипотека важный показатель, с точки зрения уровня одобрения тоже вышла на докризисный уровень", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции в рамках ВЭФ.