В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах

Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными. То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов, в том числе больных заболеваниями, которые опасны не только для них, но и для человека. В итоге опасности подвергаются и животные, и граждане", - сказал депутат.