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В Сыктывкаре сотрудники ДПС украли бензин

В Сыктывкаре сотрудники ДПС украли бензин

В столице Коми возбуждено дело в отношении сотрудников ДПС. В чем их подозревают, рассказали в Следственном комитете.

Как выяснилось в ходе следствия, в июле 2022 года фигуранты, будучи сотрудниками ДПС воспользовались своим служебным положением и присвоили бензин, вверенный им для заправки служебного авто. Затем, чтобы скрыть преступление, они внесли в путевой лист ложные сведения о пройденных километрах.

Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело.

Сейчас идут следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

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