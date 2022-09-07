В Сыктывкаре сотрудники ДПС украли бензин

В столице Коми возбуждено дело в отношении сотрудников ДПС. В чем их подозревают, рассказали в Следственном комитете.

Как выяснилось в ходе следствия, в июле 2022 года фигуранты, будучи сотрудниками ДПС воспользовались своим служебным положением и присвоили бензин, вверенный им для заправки служебного авто. Затем, чтобы скрыть преступление, они внесли в путевой лист ложные сведения о пройденных километрах.