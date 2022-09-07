В Сыктывкаре ужесточат требования к расположению “наливаек”

В Сыктывкаре намерены ужесточить требования к расположению "наливаек". Об этом сообщили в городской администрации.
Новые правила подразумевают увеличение расстояния между точками продажи алкоголя и учреждениями спорта, культуры, образования и других важных и административных зданий. Сейчас в мэрии определяют точное расстояние, на которое увеличат нормы.
К примеру, расстояние от вокзала столицы будет составлять 100 метров. Относительно других объектов расстояние уточняется.
Сейчас дистанция составляет не менее 25 метров. Для многоквартирных домов оно рассчитывается в соответствии с заключенным соглашением о благоустройстве.