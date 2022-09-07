В Коми один из детсадов остался без отопления в группах

Жители Емвы боятся за здоровье своих детей, которые замерзают в детском саду Ачима. Об этом они рассказали в соцсетях.

По словам горожан, в детском саду до сих пор нет отопления. В группах очень холодно и родители боятся, что их дети попросту заболеют. Не спасает даже многослойная одежда и несколько носков.