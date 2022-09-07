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В Коми один из детсадов остался без отопления в группах

В Коми один из детсадов остался без отопления в группах

Жители Емвы боятся за здоровье своих детей, которые замерзают в детском саду Ачима. Об этом они рассказали в соцсетях.

По словам горожан, в детском саду до сих пор нет отопления. В группах очень холодно и родители боятся, что их дети попросту заболеют. Не спасает даже многослойная одежда и несколько носков.

Та же картина и в местной школе. Горожане перестали водить чад в садик, чтобы уберечь их от простуды.

Некоторые жители Емвы заявляют, что холодно и в квартирах. Люди требуют включить отопление.

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