В Коми один из детсадов остался без отопления в группах

Жители Емвы боятся за здоровье своих детей, которые замерзают в детском саду Ачима. Об этом они рассказали в соцсетях.
По словам горожан, в детском саду до сих пор нет отопления. В группах очень холодно и родители боятся, что их дети попросту заболеют. Не спасает даже многослойная одежда и несколько носков.
Та же картина и в местной школе. Горожане перестали водить чад в садик, чтобы уберечь их от простуды.
Некоторые жители Емвы заявляют, что холодно и в квартирах. Люди требуют включить отопление.