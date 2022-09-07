Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с "Нивой" в Сыктывкаре

Пострадавшая в ДТП с “Нивой” женщина 1980 года рождения госпитализирована. Сейчас она находится в эжвинской районной поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав Коми.

Напомним, 7 сентября в Сыктывкаре на перекрестке улиц Чкалова и Октябрьский проспект водитель “Нивы” сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из пострадавших отделался легкой травмой мягких тканей голени — от госпитализации отказался, а второй пешеход получил травмы средней тяжести.