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Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с "Нивой" в Сыктывкаре

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с "Нивой" в СыктывкареСкриншот с видео авторегистратора

Пострадавшая в ДТП с “Нивой” женщина 1980 года рождения госпитализирована. Сейчас она находится в эжвинской районной поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав Коми. 

Врачи сообщают, что женщина получила травмы средней тяжести. 

Напомним, 7 сентября в Сыктывкаре на перекрестке улиц Чкалова и Октябрьский проспект водитель “Нивы” сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из пострадавших отделался легкой травмой мягких тканей голени — от госпитализации отказался, а второй пешеход получил травмы средней тяжести. 

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