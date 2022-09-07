Выяснились подробности об аварии в Сыктывкаре с "Нивой", которая сбила двух человек

В Сыктывкаре водитель “Нивы” сбил двух человек на пешеходном переходе. Один из пострадавших госпитализирован. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили в ГИБДД по Сыктывкару.

7 сентября в 07:55 на перекрестке улиц Чкалова-Октябрьский проспект мужчина 1946 года наехал сразу на двух пешеходов. Они переходили дорогу в положенном месте на зеленый свет. Водитель “Нивы” ехал по улице Чкалова со стороны Карла Маркса и поворачивал налево на зеленый свет. По правилам дорожного движения, мужчина должен был уступить дорогу пешеходам, но он этого не сделал, в результате пострадало двое. Сотрудники ГИБДД отметили, что в течение года водителя один раз привлекали за нарушение ПДД.