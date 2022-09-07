Житель Коми нашел чужую карту и потратил с нее 8,5 тысяч рублей

В полицию Воркуты подал заявление 30-летний местный житель, который потерял банковскую карту. Кто-то нашел ее и решил пройтись с ней по магазинам. О том, как удалось задержать незадачливого любителя шопинга, рассказали в МВД по Коми.

Полицейские сумели установить личность нашедшего карту. Им оказался мужчина 1985 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности. При задержании он во всем сознался и рассказал, что купил с найденной карты продукты и алкоголь. Позже карту он просто выкинул. Всего со счета пропало 8 500 рублей.